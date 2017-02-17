Добрый день, уважаемый читатель.

Еще несколько лет назад ввоз подержанных автомобилей из-за границы был очень популярен в России. Большое количество автомобилей ввозилось как с территории Европы (Германия), так и из Азии (Япония). В настоящее время за границей приобретается лишь небольшое количество автомобилей. Во многом это обусловлено высокой стоимостью ввоза машин на территорию России.

В этой статье речь пойдет о том, сколько стоит растаможка автомобиля на территории РФ при ввозе физическим лицом.

От чего зависит размер таможенной пошлины?

Стоимость таможенного оформления автомобиля регламентируется решением совета Евразийской экономической комиссии "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" (Приложение 2 "Единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа").

Размер таможенной пошлины зависит от следующих факторов:

Возраст автомобиля.

Стоимость автомобиля.

Объем двигателя автомобиля.

Растаможка автомобилей не старше 3-х лет

Стоимость растаможки автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более трех лет, рассчитывается по таблице:

Стоимость автомобиля

Размер

пошлины 1

Размер

пошлины 2

до 8 500 евро

54%

2,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 8 500 до 16 700 евро

48%

3,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 16 700 до 42 300 евро

48%

5,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 42 300 до 84 500 евро

48%

7,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 84 500 до 169 000 евро

48%

15 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 169 000 евро

48%

20 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя



При расчете по данной таблице нужно выбрать наибольший размер пошлины среди значений в столбцах "Размер пошлины 1" и "Размер пошлины 2".

Растаможка автомобилей старше 3-х лет, но не старше 5-ти лет

Стоимость растаможки автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3-х, но не более 5-ти лет, рассчитывается по таблице:

Объем двигателя

Размер пошлины

до 1 000 см3

1,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 1 000 см3 до 1 500 см3

1,7 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 1 500 см3 до 1 800 см3

2,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 1 800 см3 до 2 300 см3

2,7 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 2 300 см3 до 3 000 см3

3 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 3 000 см3

3,6 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя



Растаможка автомобилей старше 5-ти лет

Стоимость растаможки автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5-ти лет, рассчитывается по таблице:



Объем двигателя

Размер пошлины

до 1 000 см3

3 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 1 000 см3 до 1 500 см3

3,2 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 1 500 см3 до 1 800 см3

3,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 1 800 см3 до 2 300 см3

4,8 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 2 300 см3 до 3 000 см3

5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя

от 3 000 см3

5,7 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя



Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля?

Если Вы планируете приобрети автомобиль за границей, то рекомендую заранее оценить стоимость растаможки. Для этого нужно выяснить год выпуска автомобиля, примерную стоимость, а также объем двигателя.

Рассмотрим несколько примеров.

Автомобиль Dacia Logan, дата выпуска 30 января 2014 года, стоимость 4 500 евро, объем двигателя 1,2 литра (1 200 см3). Итак, с момента выпуска автомобиля прошло менее 3-х лет, поэтому для расчета следует использовать первую таблицу. По своей стоимости автомобиль попадает в первую строку таблицы (до 8 500 евро). Размер пошлины 1: 4 500 * 0.54 = 2430 евро.

Размер пошлины 2: 2,5 * 1 200 = 3000 евро. Из приведенных чисел нужно выбрать наибольшее, т.е. размер пошлины составит 3000 евро. Обратите внимание, через 12 дней указанный автомобиль перейдет в категорию от 3-х до 5-ти лет. Возможно, следует подождать пару недель, чтобы ввезти автомобиль с меньшей пошлиной? Проведем еще один расчет по второй таблице. По объему двигателя автомобиль попадает во вторую строку таблицы. Размер пошлины: 1,7 * 1 200 = 2040 евро.

Так что ввезти автомобиль в возрасте от 3-х до 5-ти лет оказывается более выгодно.

Автомобиль Audi A6, дата выпуска 1 июля 2013 года, стоимость 20 000 евро, объем двигателя 3,0 литра (3 000 см3). С момента выпуска автомобиля прошло более 3-х, но менее 5-ти лет, поэтому для расчета следует использовать вторую таблицу. По объему двигателя автомобиль попадает в последнюю строку таблицы. Размер пошлины: 3,6 * 3 000 = 10 800 евро.

Выше приведены всего 2 примера расчета, однако даже по ним видно, что растаможка автомобилей - это недешевое удовольствие. При желании Вы можете самостоятельно рассчитать размер пошлины для понравившегося автомобиля из-за рубежа.

Если внимательно изучить таблицы, то становится очевидно, что наиболее выгодно ввозить автомобили в возрасте от 3-х до 5-ти лет. Тем не менее даже для них таможенные платежи довольно внушительны. Поэтому зачастую получается гораздо выгоднее купить аналогичный автомобиль с рук в России.

Удачи на дорогах!