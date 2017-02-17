Сколько стоит растаможка автомобиля?
Добрый день, уважаемый читатель.
Еще несколько лет назад ввоз подержанных автомобилей из-за границы был очень популярен в России. Большое количество автомобилей ввозилось как с территории Европы (Германия), так и из Азии (Япония). В настоящее время за границей приобретается лишь небольшое количество автомобилей. Во многом это обусловлено высокой стоимостью ввоза машин на территорию России.
В этой статье речь пойдет о том, сколько стоит растаможка автомобиля на территории РФ при ввозе физическим лицом.
- От чего зависит размер таможенной пошлины?
- Растаможка автомобилей не старше 3-х лет
- Растаможка автомобилей старше 3-х лет, но не старше 5-ти лет
- Растаможка автомобилей старше 5-ти лет
- Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля?
От чего зависит размер таможенной пошлины?
Стоимость таможенного оформления автомобиля регламентируется решением совета Евразийской экономической комиссии "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" (Приложение 2 "Единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категории товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа").
Размер таможенной пошлины зависит от следующих факторов:
- Возраст автомобиля.
- Стоимость автомобиля.
- Объем двигателя автомобиля.
Растаможка автомобилей не старше 3-х лет
Стоимость растаможки автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более трех лет, рассчитывается по таблице:
|Стоимость автомобиля
|Размер
пошлины 1
|Размер
пошлины 2
|до 8 500 евро
|54%
|2,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 8 500 до 16 700 евро
|48%
|3,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 16 700 до 42 300 евро
|48%
|5,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 42 300 до 84 500 евро
|48%
|7,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 84 500 до 169 000 евро
|48%
|15 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 169 000 евро
|48%
|20 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
При расчете по данной таблице нужно выбрать наибольший размер пошлины среди значений в столбцах "Размер пошлины 1" и "Размер пошлины 2".
Растаможка автомобилей старше 3-х лет, но не старше 5-ти лет
Стоимость растаможки автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3-х, но не более 5-ти лет, рассчитывается по таблице:
|Объем двигателя
|Размер пошлины
|до 1 000 см3
|1,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 1 000 см3 до 1 500 см3
|1,7 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 1 500 см3 до 1 800 см3
|2,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 1 800 см3 до 2 300 см3
|2,7 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 2 300 см3 до 3 000 см3
|3 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 3 000 см3
|3,6 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
Растаможка автомобилей старше 5-ти лет
Стоимость растаможки автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5-ти лет, рассчитывается по таблице:
|Объем двигателя
|Размер пошлины
|до 1 000 см3
|3 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 1 000 см3 до 1 500 см3
|3,2 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 1 500 см3 до 1 800 см3
|3,5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 1 800 см3 до 2 300 см3
|4,8 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 2 300 см3 до 3 000 см3
|5 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
|от 3 000 см3
|5,7 евро за 1 см3 рабочего объема двигателя
Как рассчитать стоимость растаможки автомобиля?
Если Вы планируете приобрети автомобиль за границей, то рекомендую заранее оценить стоимость растаможки. Для этого нужно выяснить год выпуска автомобиля, примерную стоимость, а также объем двигателя.
Рассмотрим несколько примеров.
Автомобиль Dacia Logan, дата выпуска 30 января 2014 года, стоимость 4 500 евро, объем двигателя 1,2 литра (1 200 см3).
Итак, с момента выпуска автомобиля прошло менее 3-х лет, поэтому для расчета следует использовать первую таблицу.
По своей стоимости автомобиль попадает в первую строку таблицы (до 8 500 евро).
Размер пошлины 1: 4 500 * 0.54 = 2430 евро.
Размер пошлины 2: 2,5 * 1 200 = 3000 евро.
Из приведенных чисел нужно выбрать наибольшее, т.е. размер пошлины составит 3000 евро.
Обратите внимание, через 12 дней указанный автомобиль перейдет в категорию от 3-х до 5-ти лет. Возможно, следует подождать пару недель, чтобы ввезти автомобиль с меньшей пошлиной?
Проведем еще один расчет по второй таблице.
По объему двигателя автомобиль попадает во вторую строку таблицы.
Размер пошлины: 1,7 * 1 200 = 2040 евро.
Так что ввезти автомобиль в возрасте от 3-х до 5-ти лет оказывается более выгодно.
Автомобиль Audi A6, дата выпуска 1 июля 2013 года, стоимость 20 000 евро, объем двигателя 3,0 литра (3 000 см3).
С момента выпуска автомобиля прошло более 3-х, но менее 5-ти лет, поэтому для расчета следует использовать вторую таблицу.
По объему двигателя автомобиль попадает в последнюю строку таблицы.
Размер пошлины: 3,6 * 3 000 = 10 800 евро.
Выше приведены всего 2 примера расчета, однако даже по ним видно, что растаможка автомобилей - это недешевое удовольствие. При желании Вы можете самостоятельно рассчитать размер пошлины для понравившегося автомобиля из-за рубежа.
Если внимательно изучить таблицы, то становится очевидно, что наиболее выгодно ввозить автомобили в возрасте от 3-х до 5-ти лет. Тем не менее даже для них таможенные платежи довольно внушительны. Поэтому зачастую получается гораздо выгоднее купить аналогичный автомобиль с рук в России.
Удачи на дорогах!
Здравствуйте, а что вы можете сказать про установку эрогланасс, у нас на дальнем востоке не хотят выдавать птс.
Алексей, здравствуйте.
Вы имеете в виду устройства вызова экстренных оперативных служб? Такие устройства, действительно, должны быть установлены на выпускаемых в обращение транспортных средствах, т.е. в том числе и на автомобилях, ввозимых из-за рубежа.
Как на практике оформить доустановку такого устройства на ввозимый автомобиль мне пока что не известно.
Удачи на дорогах!
Добрый день.
Очень нужна помощь в решении моего вопроса.
я гражданин РФ. Проживал в Казахстане на ПМЖ. Купил в Казахстане авто в 2013 году, новое из салона.
Поставил на учёт на казахстнские учёт. Номера соответственно также казахстнские.
Сейчас вернулся в РФ на ПМЖ. Авто пока оставил в Казахстане.
Вопрос :
Как мне поставить моё авто на уч4т в ГИБДД РФ? Мне необходимо приехать на казахский номерах в ГИБДД или сначала снять с учета свое авто в Казахстане, получить транзитные номера и уж потом ехать в РФ?
Буду очень признателен за консультацию.
Дмитрий, здравствуйте.
Данный вопрос рекомендую уточнить в законодательстве Казахстана.
Удачи на дорогах!
Верно ли, что в данный момент действует ограничение на ввоз ТС из-за рубежа, допустимых лишь с экологическим показателем ЕВРО-5?
Если да, прошу уточнить в данной статье или сделать пометку.
Скажите пожалуйста если я машина пригнал из республики Армении и проживаю тут по виду жительства И сколько мне можно здесь съездить в Российской Федерации
ildar, все верно, такие требования приведены в приложении №2 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", пункт 39.
Обратите внимание, кроме требований по экологическому классу, есть еще 113 других пунктов, которым также должно соответствовать транспортное средство. Так что если Вы планируете ввозить автомобиль, то рекомендую их изучить.
Однако к стоимости растаможки все эти требования отношения не имеют.
Удачи на дорогах!
Гамлет, рекомендую Вам изучить эту статью. В ней Ваш вопрос подробно разобран.
Удачи на дорогах!
Если авто до 3-х лет, какую стоимость берут для исчисления 48 и 54%? по которой купил или там на таможне есть какой-то свой каталог с ценами?
Владимир, должна использоваться фактическая стоимость покупки автомобиля из договора купли-продажи.
Удачи на дорогах!
Добрый день! Являюсь гражданином РФ получил в наследство автомобиль Chevrolet Lacetti1,8 в Узбекистане, хочу приевезти её в РФ. Какие потребуется документы на въезд в РФ, что бы можно было подтвердить, что автомобиль получен в наследство! Так как в связи с работой на данный момент проживаю в Узбекистане по виду на жительству для иностранца, машину успел переоформить на себя?
Виталий, здравствуйте.
Вы зарегистрировали автомобиль в Узбекистане?
Здравствуйте, я гражданка РФ но живу в Италии, у меня разрешение на проживапие. В Италии приобрела автокараван год выпуска 2006. Хотела уточнить смогу перевести мой автокараван в Россию и сколько будет стоить растаможка.
Спасибо
Мариам, здравствуйте.
1. Рассчитать стоимость растаможки можно самостоятельно. Для этого нужно знать стоимость автомобиля и его объем двигателя. Все необходимые таблицы для расчета приведены в тексте статьи.
2. Что касается перевоза автомобиля в РФ, то следует уточнить, соответствует ли он действующему законодательству РФ. Например, следует проверить экологический класс автомобиля, а также наличие в нем системы вызова экстренных оперативных служб.
Удачи на дорогах!
Добрый день Максим,
моей знакомой, гражданка РФ, по наследству остался автомобиль Опель 1998г.которым они с мужем владели 20 лет и который находится в Чехии. Она просит меня пригнать машину в Россию и хочет подарить или недорого продать ее своему знакомому. Какая процедура такой сделки и сколько необходимо будет ей заплатить налогов и сборов?
Заранее благодарю.
Александр
Александр, здравствуйте.
Вопрос рассмотрен в этой статье. Если это первый автомобиль, который получен по наследству за рубежном, то платить таможенные пошлины не придется. Нужно будет оплатить утилизационный сбор 3 400 рублей.
После ввоза автомобиля и получения на него ПТС, машину можно будет продать или подарить.
Удачи на дорогах!
Добрый день Максим,
огромное спасибо за помощь. Хотел бы уточнить маленький нюанс, муж моей знакомой имел гражданство России, но имел постоянное место жительство в Чехии и теперь вдова переезжает в Россию к детям. Есть решение Чешского суда о вступлении в наследство. В этом случае тоже распространяется условие ввоза автомобиля без пошлины?
Заранее благодарю.
Александр
Александр, пункт 5 приложения 3 "Перечень случаев и условий ввоза на таможенную территорию евразийского экономического союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов" говорит лишь о том, что наследство должно быть получено за границей. Это именно Ваша ситуация. Гражданство в пункте 5 не оговаривается, т.е. оно не имеет значения.
Удачи на дорогах!
Добрый день Максим,
еще раз огромное спасибо.
Также, если я все правильно понимаю, то мои действия следующие:
- беру у знакомой доверенность на перегон и оформление машины в Россию;
- перевожу на русский язык решение суда о вступлении в наследство
- снимаю с учета в Чехии и оформляю декларацию на вывоз автомобиля;
- перегоняю автомобиль в Россию;
- опачиваю ликвидационный взнос, техосмотр, номерные знаки и оформляю автомобиль на вдову.
Можете исправить или дополнить , у Вас ведь опыт Ого-го! Буду только рад. Больше информации- меньше ошибок.
Заранее благодарю.
Александр
Александр, здравствуйте.
Могу посоветовать Вам лишь позвонить в таможенный пункт, где Вы впоследствии будете оформлять автомобиль и получать ПТС, и уточнить у них, какие документы им нужны для оформления.
На последнем шаге (в России) нужно будет кроме всего прочего получить ПТС на машину.
Удачи на дорогах!
Огромное спасибо, Максим!
Очень мне помогли.
С наилучшими пожеланиями,
Александр
Доброго времени суток! Мой отец хочет перевезти автомобиль 1986 г.в. из Украины в РФ при переезде на ПМЖ. С учета в Украине автомобиль снят, транзитные номера. Как можно (и можно ли?) растаможить данный автомобиль? При условии что у отца будет ускоренное получение гражданства РФ (возможно, лучше сначала получить гражданство, или это не влияет?). И не будет ли по сумме растаможки он будет стоить дороже чем рыночная стоимость. Стоимость авто ок.700 $, объем 1,8, 1986 г.в. И есть ли возможность растаможить автомобиль беспошлинно (есть ли программы вроде "соотечественников", и действуют ли они)?
Подскажите, будут ли льготы при растаможке авто, полученного по наследству? Муж погиб, осталась машина на временном ввозе, что с ней делать?
Ольга, здравствуйте.
Рекомендую Вам изучить эту статью. При переезде на ПМЖ один автомобиль можно ввезти без уплаты таможенной пошлины.
Удачи на дорогах!
Екатерина, по законам какого государства автомобиль получен в наследство?
В целом ситуация рассмотрена в этой статье.
Удачи на дорогах!
Доброго дня. Вопрос по временному ввозу Авто из Абхазии на территорию РФ для пользования в течении года и возможностью продления временного ввоза без пересечения границы Абхазии. На сколько это возможно и чем здесь регламентируется ввоз? Если например гражданин РФ работающий в фирме зарегистрированной в Абхазии пересекает границу с целью длительной командировки на территории РФ?
Александр, здравствуйте.
Процедура временного ввоза описана в этой статье. Если машина ввозится гражданином РФ на срок, превышающий год, то ее нужно растаможить.
Удачи на дорогах!
Здравствуйте, у меня двойное гражданство Таджикистана и России. Приехал на машине в Россию с иностранными номерами. В Казахстане мне на таможню разрешение временный ввоз до март месяца. У меня вопрос такой, скажите пожалуйста могу ли я на основании паспорта гр. РФ продлить временный ввоз на год и для этого куда мне обратиться ? Живу в городе Иркутске. Спасибо вам заранее)
Имомждон, здравствуйте.
Рекомендую Вам изучить статьи про временный ввоз автомобиля в РФ. В Вашем случае Вы должны были ввозить автомобиль как гражданин РФ, т.е. с обеспечением уплаты таможенных пошлин.
В каком именно документе указано, что временный ввоз разрешен до марта?
Добрый день!
Гражданин Германии въезжает на своём автомобиле на территорию РФ по рабочей визе на 2 года. Он должен сразу заплатить растаможку в соотв с таблицами?
Спасибо за ответ!
Северина, здравствуйте.
Рекомендую Вам изучить статью про временный ввоз машины иностранным гражданином.
В описанной ситуации будет выгоднее ввезти автомобиль на 1 год, через год выехать из России (через любую границу) и заехать в страну еще раз (еще на 1 год без растаможки).
Удачи на дорогах!